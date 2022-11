Dumitru Dragomir, previziune sumbra inainte de "dubla" Romaniei cu Elvetia: "Nu avem nicio sansa cu ei!" + Cand crede ca ne mai calificam la Mondial

Articol de GSP - Publicat marti, 29 noiembrie 2022, 10:51 / Actualizat marti, 29 noiembrie 2022 13:01Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul sef al LPF, e sceptic in privinta viitorului nationalei Romaniei."Oracolul din Balcesti" a urmarit partida pe care Elvetia a jucat-o luni seara, in compania Braziliei, la Campionatul Mondial din Qatar. Sud-americanii s-au impus la limita, scor 1-0, gratie golului marcat de Casemiro.Dumitru Dragomir crede ca elevii lui Edi Iordanescu nu au nicio sansa in ... citeste toata stirea