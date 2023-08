Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 23 august 2023, 17:16 / Actualizat miercuri, 23 august 2023 18:16E oficial: Romania va organiza, in 2025, Campionatul Mondial de juniori de tenis de masa. Presedintele Federatiei, Cristinel Romanescu, a facut anuntul in cursul zilei de miercuri.Decizia a fost luata in cadrul Congresului Federatiei Internationale de Tenis de Masa, care se desfasoara zilele acestea in Thailanda. Romania si Bahrain sunt cele doua tari care au luptat pentru primirea ... citeste toata stirea