Concordia Chiajna a decis cu cine va aborda sezonul urmator de Liga 2, in care doreste din nou promovarea in SuperLiga Romaniei.Ilfovenii l-au numit in functia de "principal" pe Erik Lincar (44 de ani), un nume cu mare experienta la nivelul esalonului secund.Erik Lincar, noul antrenor al echipei Concordia ChiajnaDesi nu a venit momentan anuntul oficial al numirii, presedintele clubului Concordia Chiajna, Cristian Tanase, a confirmat pentru Liga2.roca s-a batut palma cu Erik Lincar. Urmeaza ... citeste toata stirea