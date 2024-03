Dupa ce si-a confirmat prezenta la turneul WTA de la Miami, Simona Halep a setat un record absolut in istoria tenisului

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 12:34 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 12:34Simona Halep (32 de ani) a anuntat ca accepta invitatia organizatorilor de la Miami Open. Dubla campioana de Grand Slam va reveni in circuit la turneul programat intre 17 si 31 martie 2024.Odata cu prezenta Simonei Halep la Miami Open s-a setat un record absolut in istoria tenisului.HALEP, ADIO SUSPENDAREExpert in analiza medicamentelor explica diferenta dintre verdictele TAS si ... citește toată știrea