Dupa meci, direct la spital * Pigliacelli, cusut de urgenta dupa faultul suferit in meciul cu Farul

Articol de GSP - Publicat duminica, 17 aprilie 2022, 08:09 / Actualizat duminica, 17 aprilie 2022 08:27Lovit de Adrian Petre in finalul meciului dintre Farul si CS Universitatea, 0-3, Mirko Pigliacelli (28 de ani) a fost transportat la spital. Participarea sa la meciul de Cupa cu Sepsi OSK este incerta.Unica eliminare a meciului dintre Farul si CS Universitatea a venit in minutul 89. Adrian Petre a intrat periculos, cu talpa sus, asupra portarului Mirko Pigliacelli, in timp ce italianul se ... citeste toata stirea