Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 25 august 2023, 06:58 / Actualizat vineri, 25 august 2023 07:13Cristiano Bergodi l-a scos din echipa pe Dragos Grigore, iar "veteranul" de la Rapid e dezamagit ca nu mai joaca. Om de baza in stagiunea trecuta, stoperul in varsta de 36 de ani nu a mai prins niciun minut in campionatul acesta.Cristiano Bergodi a intinerit echipa de cand a fost instalat, insa cateva dintre deciziile sale provoaca o tensiune noua in vestiar. Junior Morais ... citeste toata stirea