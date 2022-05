Dupa Omrani, inca o vedeta si-a anuntat plecarea de la CFR Cluj: "Am decis sa-mi inchei contractul"

Articol de GSP - Publicat luni, 16 mai 2022, 14:00 / Actualizat luni, 16 mai 2022 14:22Runar Mar Sigurjonsson (31 de ani), mijlocasul islandez al lui CFR Cluj, nu va mai continua in Gruia si din sezonul urmator. La o zi dupa ce "feroviarii" si-au adjudecat al cincilea titlu la rand, nordicul a anuntat ca experienta sa in Romania a ajuns la final.Islandezul Runar Sigurjonsson a venit la CFR Cluj in februarie 2021, de la Astana. A strans 24 de prezente in acest sezon, marcand 5 goluri. Platit ... citeste toata stirea