Dusan Uhrin i-a luat locul lui Flavius Stoican pe banca tehnica a lui Dinamo, inainte de startul play-out-ului.Dusan Uhrin, contestat vehement dupa revenirea pe banca alb-rosilor: "A vrut sa para Dumnezeu. Dupa ce a plecat de la Dinamo nu l-a angajat nimeni" In cele doua meciuri jucate pana in acest moment, tehnicianul ceh a inregistrat un esec cu Rapid, scor 1-3, si o remiza cu Sepsi, scor 0-0.Dusan Uhrin s-a plans de conditia fizica precara in care i-a gasit pe jucatorii din Stefan cel Mare, ... citeste toata stirea