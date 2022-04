Dusan Uhrin, resemnat dupa esecul cu Craiova: "99% suntem la baraj! Ne trebuie un miracol"

Articol de GSP - Publicat vineri, 08 aprilie 2022 23:20 / Actualizat vineri, 08 aprilie 2022 23:35Dinamo a pierdut cu FCU Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Antrenorul trupei din "Stefan cel Mare", Dusan Uhrin, nu mai crede in salvarea directa de la retrogradare.Dinamo a fost invinsa dramatic, in prelungiri, dupa golul de 2-1 marcat de Andrea Compagno, atacantul oltenilor. Dupa aceasta infrangere, Dinamo are 13 puncte si ocupa locul 14, care duce la ... citeste toata stirea