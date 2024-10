E aproape gata! * A facut vizita medicala si semneaza cu Dinamo

Articol de Eduard Apostol, Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 14 octombrie 2024, 13:23 / Actualizat luni, 14 octombrie 2024 13:23Fundasul stanga Antonio Luna (33 de ani) a facut vizita medicala si urmeaza sa devina noul fotbalist al lui Dinamo.Cei de la Dinamo se aflau in cautarea unui fundas stanga care sa il dubleze pe Raul Oprut, dupa ce Costin Amzar a fost cedat sub forma de imprumut la Al Nasr, in Emiratele Arabe UniteAntonio Luna a facut vizita medicala si semneaza cu ... citește toată știrea