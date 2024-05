"E *fiert* pe *cascaval*, caracter JOSNIC!" * Il ataca furibund pe Gica Popescu: "Meritam si eu sa fiu invitat la meciul Generatiei de Aur!"

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 24 mai 2024, 22:57 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 23:01Fost international in perioada 1999-2006, Ionel Ganea (50 de ani) nu a fost invitat sa participe la meciul de adio al Generatiei de Aur, programat sambata, 25 mai, ora 20:30. In consecinta, "Ganezul" a lansat un atac fara perdea la adresa lui Gica Popescu, extrem de implicat in organizarea evenimentului.Gica Popescu, 56 de ani, piesa de baza in generatia cu care Romania a ajuns in ... citește toată știrea