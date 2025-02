E gata! Universitatea Craiova a batut palma pentru internationalul care a jucat cu Romania la Euro 2024

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 22:50 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 22:56Universitatea Craiova si CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul lui Vasile Mogos (32 de ani), fundasul dreapta care a jucat cu Romania la Campionatul European din Germania.Vasile Mogos a adunat 15 partide in tricoul celor de la CFR Cluj in actualul sezon de Superliga, dar Dan Petrescu a decis sa nu se mai bazeze pe serviciile acestuia si in partea a doua a sezonului. ... citește toată știrea