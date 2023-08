Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 14 august 2023, 10:25 / Actualizat luni, 14 august 2023 10:29Cristiano Bergodi, 58 de ani, are al doilea cel mai prost start de mandat de cand antreneaza in Romania. A acumulat doar 5 puncte cu Rapid in primele 5 etape ale alb-visiniilor cu el la carma, numai cu FC Voluntari incepuse mai slab, 4 puncte castigate in 5 runde.Rapid a fost invinsa de Petrolul in Giulesti, scor 0-2, si are un start dezastruos de sezon raportat la o echipa care si-a ... citeste toata stirea