Articol de Sergiu Alexandru, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 14:26 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 15:27Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca are in continuare incredere in Elias Charalambous, in ciuda infrangerii cu Rapid, 1-2.Intrebat azi daca si-ar dori o colaborare cu Mircea Lucescu, care abia a plecat de la Dinamo Kiev, Gigi Becali a spus ca refuza orice discutie despre alti posibili antrenori si ca da cred in continuare cuplului Elias ... citeste toata stirea