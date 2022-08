"E jucator de pluton!" * Dumitru Dragomir nu s-a abtinut, dupa victoria incalcita a FCSB-ului: "E haos acolo"

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 11:57 / Actualizat luni, 15 august 2022 12:13Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, scoate in evidenta minusurile pe care le-a identificat la FCSB in victoria cu Chindia Targoviste, 3-2.Chiar daca a laudat cele trei schimbari efectuate de Nicolae Dica la pauza, Dragomir nu s-a ferit sa arate cu degetul degringolada din jocul ros-albastrilor din prima repriza, in care FCSB a incasat doua goluri in ... citeste toata stirea