Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 17 iunie 2023, 00:46 / Actualizat sambata, 17 iunie 2023 03:38KOSOVO - ROMANIA 0-0. Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul si "decarul" primei reprezentative, a trasat principalele concluzii in urma punctului in-extremis obtinut de nationala in partida de la Pristina. Momentul in care imnul nostru a fost huiduit de fanii gazdelor i-a lasat un gust amar lui Stanciu."Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa, doua puncte mai putin ... citeste toata stirea