E "noul Barcauan"! Vine in Superliga ca fundas central, dupa ce a jucat si ca atacant

Articol de Daniel Scorpie - Publicat marti, 13 februarie 2024, 16:03 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 16:28Edgar Ie (29 de ani), fundasul din Guineea-Bissau cu pasaport portughez care se pregateste sa semneze cu Dinamo, a marturisit ca poate fi folosit si ca fundas dreapta, insa are calitati, sut si lovitura de cap, gratie carora s-ar descurca si in ofensiva. Are un frate geaman, Edelino, ajuns acum somer dupa cateva experiente in ligile inferioare portugheze.Edgar Miguel le, jucatorul ... citește toată știrea