E oficial: Dinamo are cea mai slaba aparare din ISTORIA clubului!

Articol de Liviu Manolache - Publicat joi, 10 februarie 2022, 20:18 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 22:41Dinamo - CSU Craiova. "Cainii" au cea mai slaba defensiva din istorie, record stabilit dupa golul marcat de George Cimpanu in "Stefan cel Mare"!Pana la partida din aceasta seara, Dinamo a fost "perforata" deja de 52 de ori in acest sezon de Liga 1, egaland recordul negativ atins si in editiile de campionat 2019/20 si 2010/11.Iar Dinamo mai are de disputat inca 14 meciuri in editia ... citeste toata stirea