"E un sistem de rahat" * Fosta lidera mondiala, dialog intens cu arbitra inainte de a fi eliminata de la Indian Wells

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 08 martie 2025, 12:57 / Actualizat sambata, 08 martie 2025 12:59Victoria Azarenka (35 de ani, 35 WTA) si-a pierdut cumpatul in infrangerea suferita in fata lui Qinwen Zheng (22 de ani, 9 WTA) la Indian Wells, scor 3-6, 4-6, si a avut o discutie aprinsa cu arbitra meciului, fiind penalizata.Dupa succesul obtinut impotriva lui Clervie Ngounoue (18 ani, 259 WTA) in primul tur al Indian Wells, scor 6-4, 7-6 (7), Victoria Azarenka si-a asigurat un ... citește toată știrea