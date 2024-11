E Universitatea Cluj in siguranta sau poate fi DEPUNCTATA in cazul de dopaj? Ce spune articolul 62 despre responsabilitatea echipei lui Ioan Ovidiu Sabau

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 12:26 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 12:42Intr-o reactie oferita marti Gazetei, Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, si-a manifestat interesul vizavi de scenariul unei posibile victorii la "masa verde" a moldovenilor in fata Universitatii Cluj, clubul care l-a folosit in ultimele luni, inclusiv in meciul direct, pe Hildeberto Pereira. Fotbalistul "sepcilor rosii" a testat pozitiv la furosemid, insa articolul 62 din Legea ... citește toată știrea