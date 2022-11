Ea este campioana campioanelor! Incheie anul cu cel mai mare succes al carierei si un cec impresionant

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 07:29 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 08:00Frantuzoaica Caroline Garcia (29 de ani) a castigat Turneul Campioanelor, 7-6 (4), 6-4 in finala cu Aryna Sabalenka (24 de ani, 7 WTA). Garcia incheie astfel pe locul 4 un an pe care l-a inceput pe pozitia 74 WTA!Aryna Sabalenka, jucatoarea care o eliminase pe Iga Swiatek in semifinale, nu a avut raspunsuri pentru Caroline Garcia in finala de la Fort Worth.Cu o precizie impresionanta (11 ... citeste toata stirea