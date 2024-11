Echipa etapei #16 din Superliga * Marea surpriza din primul 11 + Charalambous, antrenorul rundei

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 12 noiembrie 2024, 14:43 / Actualizat marti, 12 noiembrie 2024 15:28LPF a anuntat echipa etapei cu numarul 16 din Superliga, care s-a incheiat luni seara, cu meciul Gloria Buzau - Petrolul 0-1.LPF a alcatuit cel mai bun prim 11, iar in echipa se regaseste si Ionut Cercel, care a fost in premiera titular la Farul. El a jucat fundas dreapta in meciul cu Slobozia, 1-0.Jucatorul de 17 ani a fost trimis in teren de Hagi dupa ce Balasa s-a accidentat la ... citește toată știrea