Echipa feminina a Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatele Europene de la Rimini

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 05 mai 2024, 16:29 / Actualizat duminica, 05 mai 2024 18:23Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman, Ana Barbosu si Amalia Ghigoarta au concurat pentru Romania in finala pe echipe in ultima zi a Campionatelor Europene. Romania a fost in pozitie de bronz dupa trei rotatii, dar apoi a alunecat pe patru, fiind depasita de Franta. Primele doua locuri au fost ocupate de Italia si Marea Britanie.Campionatele Europene de la Rimini s-au incheiat duminica ... citește toată știrea