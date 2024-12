Echipa ideala a lunii decembrie in Liga 2! FRF, impresionata de mai multi jucatori de la FC Voluntari, iar Daniel Oprita pare sa fi fost ales antrenorul lunii pentru evolutia Stelei din intreg sezonul!

S-au incheiat meciurile de Liga 2 din luna decembrie, campionatul a intrat in pauza de iarna, iar Federatia Romana de Fotbal a publicat echipa ideala a competitiei in baza jocurilor desfasurate in etapele programate in aceasta ultima luna a anului. In decembrie s-au disputat doua runde in esalonul secund, cele cu numarul 16 si 17.Este a cincea astfel de nominalizare a organizatoarei campionatului Ligii 2, dupa cele pentru lunile august, septembrie, octombrie si noiembrie.FC Voluntari este ... citește toată știrea