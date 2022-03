Echipa lui se destrama: "M-am saturat! Vin toate problemele buluc peste noi"

Articol de GSP - Publicat sambata, 19 martie 2022, 18:40 / Actualizat sambata, 19 martie 2022 18:46Rapid a castigat la limita meciul cu Clinceni, scor 1-0, in runda secunda a play-out-ului Ligii 1. Andrei Ureche, 23 de ani, portarul ilfovenilor, deplange situatia echipei lui.Tribunalul Ilfov a respins miercuri cererea de intrare in insolventa a clubului Academica Clinceni, locul 15 in Liga 1, a transmis instanta intr-un raspuns pentru Gazeta Sporturilor. Sansele ca Academica sa obtina ... citeste toata stirea