Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 15:31 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 15:31Pe 8 octombrie a inceput adunarea tricolorilor in cantonamentul de la Mogosoaia. Pana la ora 14:00 au ajuns 11 dintre jucatori, urmand ca in cursul zilei de duminica sa-si faca aparitia inca alti 10. Restul jucatorilor sunt asteptati in cursul zilei de luni.Edward Iordanescu (45 de ani) a anuntat pe 7 octombrie lotul pentru cele doua partide din aceasta luna, cu Belarus ... citeste toata stirea