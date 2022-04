Echipa pe care Victor Becali o vrea desfiintata: "Noi suntem tara dezvoltata?"

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 aprilie 2022, 17:34 / Actualizat vineri, 01 aprilie 2022 17:55Impresarul Victor Becali (60 de ani) crede ca Federatia Romana de Fotbal ar trebui sa desfiinteze reprezentativa sub 20 de ani.Nationala sub 20 de ani a Romaniei a fost infiintata in toamna anului 2021. Razvan Burleanu, presedintele FRF, a laudat initiativa, considerand ca reprezinta o noua oportunitate pentru promovarea tinerilor fotbalisti.FCSBFCSB va juca primul meci pe Arcul de Triumf. ... citeste toata stirea