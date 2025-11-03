Editeaza

Echipa Romaniei, inapoi in play-off-ul Billie Jean King Cup dupa 2 ani * Ce adversare poate avea in noiembrie

Sursa: Gazeta Sporturilor
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 19:30
Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 13 aprilie 2025, 18:53 / Actualizat duminica, 13 aprilie 2025 18:56

Echipa Romaniei de Billie Jean King Cup va evolua in luna noiembrie in play-off-ul competitiei, dupa ce s-a clasat pe locul 3 in grupa A a calificarilor si nu a putut obtine biletul pentru turneul final. Cehia, Australia, Polonia sau Canada se afla intre posibilele adversare.

Romania a incheiat pe locul al treilea grupa A a calificarilor BJK Cup, disputata in Ariake Collisseun din ...citește toată știrea

