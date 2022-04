Echipa Romaniei pentru Billie Jean King Cup 2022, decimata inainte de duelul cu Polonia * Monica Niculescu, pozitiva cu COVID-19 + Pe cine a convocat Tecau

Articol de GSP - Publicat marti, 12 aprilie 2022, 13:31 / Actualizat marti, 12 aprilie 2022 13:37Andreea Mitu (30 de ani, 597 WTA) a fost convocata de urgenta de Horia Tecau pentru meciul Polonia - Romania din Billie Jean King Cup, dupa ce Monica Niculescu (34 ani, 308 WTA) a fost confirmata luni seara cu Covid-19 si se afla in izolare.Duelul Polonia - Romania va avea loc in perioada 15-16 aprilie 2022 si va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.roContinua problemele pentru Horia ... citeste toata stirea