Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 24 mai 2023, 18:33 / Actualizat miercuri, 24 mai 2023 18:41Echipa de BJK Cup a Romaniei o va intalni in noiembrie pe cea a Serbiei in incercarea de a ramane in elita acestei competitiiFederatia Internationala de Tenis a efectuat, miercuri, la Londra, tragerea la sorti pentru grupele Billie Jean-King Cup, dar si pentru intalnirile din baraj.Echipa Romaniei va infrunta Serbia pe terenul acesteia in noiembrie 2023 intr-o confruntare de ramanere ... citeste toata stirea