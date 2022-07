Echipele care participa in faza regionala a Cupei Romaniei. Judetul Covasna nu are reprezentanta. Cum se procedeaza in seria doar cu doua echipe si motivul pentru care se vor executa lovituri de departajare la finalul partidelor, indiferent de scor

Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni, 4 iulie, cluburile care vor participa in faza regionala a Cupei Romaniei, editia 2022-2023, competitie care din acest sezon se va disputa intr-un nou format.Tragerea la sorti a programului acestei faze a competitiei a avut loc in urma cu o saptamana, luni, 27 iunie, la Casa Fotbalului.Judetul Covasna nu a furnizat castigatoarea Cupei Romaniei la nivel judetean, astfel ca nu va avea reprezentanta in faza regionala.Din faza regionala a Cupei Romaniei ... citeste toata stirea