Echipele din Liga 3 care pierd barajul de promovare ar putea urca si ele in Liga 2! FRF a stabilit criterii suplimentare de atribuire a posibilelor locuri vacante ramase pentru editia 2022-2023

Noul sezon de Liga 2, editia 2022-2023, incepe in data de 6 august, insa in acest moment e greu de spus cu exactitate care vor fi echipele care vor participa in campionat.Situatia retrogradatelor din Liga 1 e complicata si in cazul neinscrierii lor vor ramane locuri vacante. Unele dintre retrogradatele din Liga 2 sunt si ele intr-o situatie grea si nici macar nu si-au depus dosarul pentru obtinerea certificarii, cazul Astrei, de exemplu, sau altele nu mai vor sa continue la acest nivel. In ... citeste toata stirea