Echipele din Liga a 3-a care vor lupta pentru ultimul loc de promovare! Gazdele vor fi alese prin tragere la sorti

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 05 iunie 2024, 20:00 / Actualizat miercuri, 05 iunie 2024 20:44In urma finalelor barajelor pentru promovarea in Liga a 2-a, CS Afumati, FC Bihor, Metalul Buzau, Campulung Muscel si Unirea Ungheni au obtinut calificarea in esalonul secund.A 6-a promovata va fi stabilita dupa o mini-competitie, in care vor participa cele mai bune 4 echipe din cele 5 invinse in finalele de la baraj. Vor exista din nou finale si semifinale. Un singur meci se va ... citește toată știrea