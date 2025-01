Eddy Gnahore i-ar fi cerut lui Dan Sucu 250.000 de euro pentru a semna cu Rapid

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 12:53 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 12:56Eddy Gnahore (31 de ani) este de departe unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui Dinamo din acest sezon. Legitimat in urma cu un an, francezul a contribuit din plin la salvarea clubului de la retrogradare, iar in acest sezon, la clasarea "cainilor" pe podium la final de 2024. De la 1 ianuarie fotbalistul a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Dinamo si poate semna cu ... citește toată știrea