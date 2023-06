Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 18:35 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 19:16Kosovo - Romania * Horatiu Moldovan, 25 de ani, va apara poarta "tricolorilor" diseara.Reporterul special GSP Remus Raureanu si fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Pristina si transmit toate informatiile care conteaza inaintea, in timpul si dupa duelul din preliminariile Euro 2024;Kosovo - Romania e programat in aceasta seara, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV ... citeste toata stirea