Edi Iordanescu a vorbit despre Octavian Popescu si Darius Olaru: "Doar 10 minute vrea pe teren?"

Articol de GSP - Publicat joi, 24 martie 2022, 14:41 / Actualizat joi, 24 martie 2022 15:08Selectionerul Edi Iordanescu a vorbit in conferinta de presa de astazi despre Octavian Popescu si Darius Olaru, la conferinta de presa dinaintea meciului amical cu Grecia, primul pe banca nationalei.Octavian Popescu se afla in fata debutului la echipa nationala, jucatorul de la FCSB fiind cerut insistent si de patronul Becali in primul 11. Pustiul-minune de la FCSB a spus ca spera sa prinda "5-10 ... citeste toata stirea