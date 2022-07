Edi Iordanescu, chemat de FRF sa dea explicatii pentru rezultatele slabe din Nations League: "Joi va prezenta un raport"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 iulie 2022, 22:05 / Actualizat miercuri, 06 iulie 2022 22:34Mihai Stoichita (68 de ani), directorul tehnic al Comisiei Tehnice a Federatiei, a dezvaluit ca joi va fi va o sedinta la FRF, in care selectionerul Edi Iordanescu (43) va fi prezent, pentru a vorbi despre rezultatele din Liga Natiunilor.Romania s-a facut de ras in Liga Natiunilor sub comanda lui Iordanescu jr. "Tricolorii" au bifat 3 infrangeri si o victorie in cele 4 meciuri disputate in ... citeste toata stirea