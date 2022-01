Edi Iordanescu, dezvaluiri despre oferta din Anglia: "Au fost incantati de CV-ul meu"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 12 ianuarie 2022, 13:23 / Actualizat miercuri, 12 ianuarie 2022 14:09Edi Iordanescu (41 de ani), fost antrenor la FCSB, a vorbit despre ofertele pe care le-a avut de cand s-a despartit de ros-albastri, in noiembrie anul trecut.Liber de contract dupa plecarea de la FCSB, Edi Iordanescu este in continuare pe lista FRF cu posibili selectioneri ai Romaniei in cazul in care Boloni nu va accepta propunerea lui Burleanu.ROMANIANegocierile cu Boloni, doar o ... citeste toata stirea