Edi Iordanescu, replica pentru Victor Piturca: "S-a hazardat. Si el a facut la fel"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2022, 13:02 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 13:21Edi Iordanescu, noul selectioner al Romaniei, a raspuns in aceasta dimineata declaratiilor date de Victor Piturca la inceputul anului."Ma gandeam ca Edi nu va sta mult la FCSB. De asta am declarat ca va sta foarte putin acolo. Edi Iordanescu nu are un psihic foarte puternic. Isi face bagajul repede si pleaca. Asta e un minus pentru el, pe care sper sa il corecteze", spunea Piti in ianuarie. ... citeste toata stirea