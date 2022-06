Edi Iordanescu s-a descatusat: "Asteptam seara asta! Romania are caracter si viitor"

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 00:15 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 01:42Romania - Finlanda 1-0 * Edi Iordanescu, selectionerul "tricolorilor", a tras concluziile dupa prima victorie din mandatul lui.Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marti, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulesti, liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV)"E o seara pe care o cautam si o asteptam. Jocul ne-a aratat ca Romania are caracter si viitor. Vreau sa felicit ... citeste toata stirea