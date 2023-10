Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 00:20 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 00:31Edward Iordanescu, selectionerul nationalei Romaniei, a vorbit despre lucrurile care l-au multumit si aspectele care l-au dezmagit in partida cu Belarus, incheiata 0-0, din preliminariile EURO 2024. Tehnicianul s-a declarat incantat de atitudinea elevilor sai si s-a "aprins" in momentul in care reporterul i-a prezentat analiza facuta de Gica Popescu dupa meci.Nationala n-a convins ... citeste toata stirea