Edi Iordanescu si-a ales capitanul la echipa nationala: "Rolul lui va fi mult mai complex decat sa-si faca treaba si sa poarte acea banderola"

Articol de GSP - Publicat marti, 15 februarie 2022, 09:57 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 10:13Edi Iordanescu (43 de ani), noul selectioner al Romaniei, a dezvaluit ce "tricolor" va purta banderola de capitan in timpul mandatului sau la echipa nationala.Vlad Chiriches ramane capitanul Romaniei si in mandatul lui Iordanescu. Selectionerul a anuntat ca Vlad va continua sa poarte banderola, dar ca va avea un rol mult mai complex in cadrul echipei.ECHIPA NAEsIONALAEdward Iordanescu se ... citeste toata stirea