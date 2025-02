Edi Iordanescu si-a decis viitorul * Mesajul transmis public de fostul selectioner

Articol de Laura Soica - Publicat miercuri, 12 februarie 2025, 19:13 / Actualizat miercuri, 12 februarie 2025 19:21Edi Iordanescu, fostul selectioner al Romaniei, a transmis ca nu are de gand sa preia nicio echipa in viitorul apropiat.Antrenorul a postat un mesaj pe retelele sociale prin care a lamurit situatia sa profesionala. Mai exact, Iordanescu a scris ca in urmatoarele saptamani va sta in continuare acasa cu familia si nu a acceptat nicio propunere de la diverse echipe care l-au ... citește toată știrea