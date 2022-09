Edi Iordanescu, sub Radoi si Contra * Ce inseamna pentru Romania retrogradarea in Liga C: sansa ratata pentru Euro 2024 si lupte cu Luxemburg sau Feroe

Articol de GSP - Publicat marti, 27 septembrie 2022, 00:08 / Actualizat marti, 27 septembrie 2022 00:15Romania a obtinut o victorie de consolare in fata Bosniei, scor 4-1. Nationala pregatita de Edi Iordanescu a retrogradat un nivel in Liga Natiunilor, pana in al treilea esalon valoric.Pentru prima data in istorie, Romania a incheiat o grupa preliminara pe ultimul loc. "Tricolorii" au retrogradat in Liga C din Nations League, un nivel din care mai fac formatii precum Luxemburg sau Insulele ... citeste toata stirea