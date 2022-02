Edjouma i-a facut viata grea reporterului: "Nu vorbesc de FCSB azi! Despre meci de ce nu ma intrebi?!"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 februarie 2022, 19:22 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 19:22FCU Craiova - FC Botosani 3-2. A fost ultimul joc al lui Malcom Edjouma (25 de ani, mijlocas defensiv) la moldoveni. De maine, francezul va ajunge la FCSB, care a platit pentru el 330.000 de euro.Despre ultimul lui joc la FC Botosani, Edjouma a spus la final: "Am jucat rau, e un rezultat prost pentru noi. Nu am evoluat rapid, iar in a doua repriza, cand trebuia sa revenim, am fost obositi si ... citeste toata stirea