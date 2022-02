Edward Iordanescu se teme ca va pierde un jucator pe care-l considera important pentru nationala: "Sper sa nu iasa transferul!"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 februarie 2022, 15:34 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 16:02Dupa Nicolae Stanciu (28 de ani), un alt jucator important pentru echipa nationala, Florin Tanase (27), ar putea fi protagonistul unui transfer in China. Selectionerul Edi Iordanescu (43) spera ca mutarea sa nu se realizeze.Chiar daca selectionerul a anuntat in exclusivitate pentru GSP ca Nicusor Stanciu va fi luat in continuare in calcul pentru selectia la echipa nationala, Edi Iordanescu nu ... citeste toata stirea