Ei sunt vedetele Superligii in 2024 * 7 jucatori au dat cifrele peste cap: doua surprize

S-au disputat 11 etape de Superliga in 2024, iar 7 jucatori au iesit in mod deosebit in evidenta. Cel mai in forma dintre ei e Alexandru Mitrita, care tocmai a marcat un gol si a dat un assist in Universitatea Craiova - Rapid 2-1.Judecand strict dupa contributiile la goluri in 2024 (goluri marcate + assist-uri), Mitrita e cel mai bun din acest inceput de an, la egalitate