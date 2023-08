Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 26 august 2023, 17:41 / Actualizat sambata, 26 august 2023 17:49Florin Prunea, 55 de ani, va fi noul presedinte al celor de la FCU Craiova.Dupa infrangerea de pe teren propriu cu Rapid, scor 3-5, de vineri seara, patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, anunta ca va face un pas in spate si ca are de gand sa angajeze profesionisti in organigrama clubului.PROTESTGino Iorgulescu si fiul sau, din nou tinta unui mesaj afisat de ultrasii romani: ... citeste toata stirea