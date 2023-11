Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 16:34 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 16:37Florin Prunea, fost portar si conducator la Dinamo, s-a enervat dupa declaratiile lui Ovidiu Burca."Noi, anul trecut, am rescris codul genetic al acestui club!", a spus Ovidiu Burca in conferinta de presa, de dupa meciul cu FCSB (0-1), Iar declaratia antrenorului l-a facut pe Florin Prunea sa se enerveze.DINAMO - FCSB 0-1Distruge discursul lui Burca: "In ce epoca a intrat ... citeste toata stirea