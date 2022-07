El e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj * Are 40 de meciuri jucate in Serie A

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 iulie 2022, 13:48 / Actualizat vineri, 15 iulie 2022 16:22CFR este din nou in cautare de portar, dupa eliminarea rusinoasa din Liga Campionilor. Favorit sa vina in Gruia este italianul Simone Scuffet (26 de ani).Clujenii continua achizitiile, in ciuda situatiei economice precare. Cristi Balaj, presedintele celor de la CFR, a dezvaluit ca ardelenii sunt determinati sa aduca un portar, dupa esecul cu Pyunik: "Domnul Varga, desi era foarte suparat, a fost ... citeste toata stirea